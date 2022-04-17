Илья Авербух подвёл итоги ледовых шоу в честь Татьяны Тарасовой

Призёр Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух, выступивший в качестве хореографа ледовых шоу в честь юбилея заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой, высказался об итогах.

«Прошли три замечательных, незабываемых вечера вместе с Татьяной Анатольевной Тарасовой. Каждое шоу было не похоже на другое, в каждом была своя энергия, своя жизнь. В своём выступлении каждый фигурист, выходя на лёд, вкладывал всего себя. И зрители принимали все три шоу стоя, с длительными овациями – это говорит само за себя!

Спасибо всем, кто пришёл и поддержал Татьяну Анатольевну! Вас, зрителей, было больше 10 тысяч человек. Спасибо всем ребятам, участникам, спортсменам! Спасибо всей моей команде, с которой мы вместе всё организовали! Нас ждут большие победы!» — написал Авербух в социальных сетях.