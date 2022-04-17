Александр Энберт показал фото новорождённой дочери

Серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях, российский фигурист Александр Энберт, 12 апреля впервые ставший отцом, опубликовал фото новорождённой дочери.

«Энберт Кристабель Александровна. Такая прекрасная девочка составит нам с Лесенькой сегодня компанию на праздновании моего дня рождения!

Самый важный гость успел выписаться как раз вовремя», – написал фигурист в социальных сетях.

Александр Энберт является также бронзовым призёром чемпионата мира 2019 года в парном катании, состоявшемся в Сайтаме (Япония), и бронзовым призёром европейского первенства 2018 года в Москве.

ФОТО: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АЛЕКСАНДРА ЭМБЕРТА