Александр Энберт показал фото новорождённой дочери
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Серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях, российский фигурист Александр Энберт, 12 апреля впервые ставший отцом, опубликовал фото новорождённой дочери.
«Энберт Кристабель Александровна. Такая прекрасная девочка составит нам с Лесенькой сегодня компанию на праздновании моего дня рождения!
Самый важный гость успел выписаться как раз вовремя», – написал фигурист в социальных сетях.
Александр Энберт является также бронзовым призёром чемпионата мира 2019 года в парном катании, состоявшемся в Сайтаме (Япония), и бронзовым призёром европейского первенства 2018 года в Москве.
ФОТО: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АЛЕКСАНДРА ЭМБЕРТА
Новость по темеАлександр Энберт впервые стал отцом
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