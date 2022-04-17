Американка Левито стала чемпионкой мира по фигурному катанию среди юниоров

В Таллине (Эстония) на чемпионате мира среди юниоров завершились соревнования среди женщин. Победителем стала американка Изабо Левито. По сумме двух прокатов она набрала 206,55 балла.

Второй результат показала кореянка Джиа Шин. Она набрала 206,01 балла. При этом Шин была лучшей в произвольной программе. Тройку лучших замкнула Линдси Торнгрен из США. Её результат составил 199,42 балла.

Напомним, российских фигуристов не допустили к участию в международных соревнованиях. Ограничения затронули и юниоров.

Фигурное катание. Чемпионат мира среди юниоров. Женщины

1. Изабо Левито (США) – 206,55.

2. Джиа Шин (Южная Корея) – 206,01.

3. Линдси Торнгрен (США) – 199,42.

4. А Сун Юн (Южная Корея) – 195,87.

5. Со Ен И (Южная Корея) – 186,72.