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Канадская журналистка: без россиянок на юниорском ЧМ виден класс других спортсменок

Канадская журналистка: без россиянок на юниорском ЧМ виден класс других спортсменок
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Канадская журналистка Беверли Смит поделилась впечатлениями от юниорского чемпионата мира по фигурному катанию, который проходит в Таллине (Эстония). В соревнованиях из-за отстранения не участвуют российские спортсмены.

«Без россиянок, которые не участвуют в юниорском чемпионате мира, можно легко увидеть класс представительниц других стран. Американки заняли 1-е, 3-е и 6-е места. Кореянки безумно хороши. У них 2-й, 4-й и 5-й результат. Японки тоже неплохи», — написала Смит в своём «твиттере».

Сегодня, 17 апреля, в Таллине завершились женские соревнования. Победительницей стала американка Изабо Левито. По сумме двух прокатов она набрала 206,55 балла. Второй результат показала кореянка Джиа Шин. Она набрала 206,01 балла. При этом Шин была лучшей в произвольной программе. Тройку лучших замкнула Линдси Торнгрен из США. Её результат составил 199,42 балла.

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