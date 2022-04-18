Канадская журналистка предложила отдать российский этап Гран-при Таллину

Канадская журналистка Беверли Смит, освещающая фигурное катание, поделилась мнением об организации юниорского чемпионата мира, который проходил в Таллине (Эстония). Она предложила перенести российский этап Гран-при в Таллин.



«Теперь Таллин нужно считать одним из мировых центров фигурного катания. Город принимал чемпионаты Европы, чемпионат четырёх континентов, а теперь ещё и юниорский чемпионат мира. Нужно ли отдать Таллину российский этап Гран-при? Разве что в Таллине там не устали», — написала Смит в своём «твиттере».



17 апреля в Таллине завершились женские соревнования. Победителем стала американка Изабо Левито. По сумме двух прокатов она набрала 206,55 балла. Второй результат показала кореянка Джиа Шин. Она набрала 206,01 балла. При этом Шин была лучшей в произвольной программе. Тройку лучших замкнула Линдси Торнгрен из США. Её результат составил 199,42 балла.

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