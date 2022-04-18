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Фигуристка Левито — о победе на юниорском ЧМ: это лишь отражение тренировок

Фигуристка Левито — о победе на юниорском ЧМ: это лишь отражение тренировок
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Американская фигуристка Изабо Левито, вчера, 17 апреля, в Таллине (Эстония) победившая на чемпионате мира среди юниоров, прокомментировала событие.

«Вы знаете, мы выкладываемся по полной на тренировках, поэтому когда мы добираемся до соревнований, то просто собираем очки и забираем медали. Я хочу сказать, что для меня медали – это лишь отражение тренировок и того, что я справилась со своими нервами.

Я была предельно сконцентрирована. Непросто целиком вспомнить произвольную программу, которая, как мне кажется, пролетела очень быстро. Я просто сосредотачивалась на каждом отдельном элементе до тех пор, пока не закончилась музыка», – приводит слова спортсменки издание Golden Skate.

Напомним, Левито набрала по сумме двух прокатов 206,55 балла, на полбалла опередив представительницу Южной Кореи Джиа Шин.

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