Елизавета Туктамышева назвала даты и места своих ближайших выступлений
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Чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании, российская фигуристка Елизавета Туктамышева сообщила, где и когда выступит в ближайшее время.
«Друзья, сезон закончился, но наши встречи продолжаются. Принимаю участие в шоу Team Tutberidze «Чемпионы на льду». 20 апреля — Красноярск, 24 апреля — Самара, 26 апреля — Нижний Новгород. Жду вас!» — написала Туктамышева в своих соцсетях.
Напомним, 25-летняя Туктамышева не вошла в состав сборной России на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай). На Олимпиаде выступили Анна Щербакова, Александра Трусова и Камила Валиева. Они стали первой, второй и четвёртой соответственно.
Посмотрите видео, как российские фигуристки выглядели в детстве:
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