Елизавета Туктамышева назвала даты и места своих ближайших выступлений

Чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании, российская фигуристка Елизавета Туктамышева сообщила, где и когда выступит в ближайшее время.

«Друзья, сезон закончился, но наши встречи продолжаются. Принимаю участие в шоу Team Tutberidze «Чемпионы на льду». 20 апреля — Красноярск, 24 апреля — Самара, 26 апреля — Нижний Новгород. Жду вас!» — написала Туктамышева в своих соцсетях.

Напомним, 25-летняя Туктамышева не вошла в состав сборной России на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай). На Олимпиаде выступили Анна Щербакова, Александра Трусова и Камила Валиева. Они стали первой, второй и четвёртой соответственно.

Посмотрите видео, как российские фигуристки выглядели в детстве: