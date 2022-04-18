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Татьяна Тарасова обратилась к Илье Авербуху

Татьяна Тарасова обратилась к Илье Авербуху
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова обратилась к призёру Олимпийских игр, продюсеру и хореографу Илье Авербуху. В минувшие выходные Авербух устроил шоу в честь юбилея Тарасовой и даже выступил со своим номером. 13 февраля тренеру исполнилось 75 лет.

«Илюша, спасибо за праздник, за номер, за любовь!» — написала Тарасова в соцсетях.

В 1967 году Тарасова начала заниматься тренерской работой и постановкой программ. Среди её учеников в разные годы были Ирина Роднина, Александр Зайцев, Ирина Моисеева, Андрей Миненков, Алексей Ягудин, Илья Кулик, Денис Тен, Наталья Бестемьянова, Марина Климова, Ирина Романова, Игорь Ярошенко, Саша Коэн, Алиса Дрей, Джонни Вейр, Сидзука Аракава, Оксана Грищук, Барбара Фузар-Поли, Андрей Букин, Евгений Платов, Сергей Пономаренко, Мао Асада, Эван Лайсачек, Ирина Николаева.

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