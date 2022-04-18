Евгений Плющенко обратился к певице Валерии
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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию, российский фигурист Евгений Плющенко обратился к известной российской поп-исполнительнице Валерии. Плющенко поздравил Валерию с днём рождения. Вчера, 17 апреля, певице исполнилось 54 года.
«Лерочка, дорогая, с днём рождения! Сияй!» — написал Евгений Плющенко в своих соцсетях, обращаясь к Валерии.
39-летний Евгений Плющенко — двукратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы, четырёхкратный победитель финалов Мировой серии Гран-при по фигурному катанию, чемпион мира среди юниоров, 10-кратный чемпион России.
Посмотрите видео, как российские фигуристки выглядели в детстве:
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