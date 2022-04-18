Ясмина Кадырова будет выступать в паре с Валерием Колесовым
Поделиться
Российская фигуристка Ясмина Кадырова будет выступать вместе с Валерием Колесовым, об этом сообщил тренер группы Артур Минчук. Спортивная пара тренируется в школе Тамары Москвиной.
«У нас образовалась новая пара – Ясмина Кадырова и Валерий Колесов. Уже две недели вместе катаются. Будем ставить программы, работать на большую перспективу, чтобы они показывали результат, как и все наши пары. Смотрятся очень хорошо, партнёр высокий, партнёрша худенькая.
Иван Бальченко, который катался с Ясминой, покинул нашу группу», — цитирует Минчука «РИА Новости».
Ранее Кадырова выступала в паре с Иваном Бальченко. Они тренировались у Москвиной с 2021 года. Колесов выступал вместе с фигуристкой Ксенией Ахантьевой.
Комментарии
- 18 апреля 2022
-
13:01
-
12:35
-
12:19
-
11:33
-
10:15
-
08:51
-
08:09
-
01:07
-
00:12
- 17 апреля 2022
-
23:20
-
22:14
-
19:54
-
19:08
-
18:37
-
18:16
-
17:35
-
16:55
-
16:43
-
15:30
-
15:04
-
14:42
-
13:44
-
13:42
-
13:18
-
13:09
-
13:00
-
12:29
-
12:15
-
12:09
-
11:27
-
11:03
-
10:54
-
10:36
-
00:30
- 16 апреля 2022
-
23:42
Партнерский контент