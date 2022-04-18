Ясмина Кадырова будет выступать в паре с Валерием Колесовым

Российская фигуристка Ясмина Кадырова будет выступать вместе с Валерием Колесовым, об этом сообщил тренер группы Артур Минчук. Спортивная пара тренируется в школе Тамары Москвиной.



«У нас образовалась новая пара – Ясмина Кадырова и Валерий Колесов. Уже две недели вместе катаются. Будем ставить программы, работать на большую перспективу, чтобы они показывали результат, как и все наши пары. Смотрятся очень хорошо, партнёр высокий, партнёрша худенькая.



Иван Бальченко, который катался с Ясминой, покинул нашу группу», — цитирует Минчука «РИА Новости».



Ранее Кадырова выступала в паре с Иваном Бальченко. Они тренировались у Москвиной с 2021 года. Колесов выступал вместе с фигуристкой Ксенией Ахантьевой.