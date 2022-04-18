Камила Валиева показала фото с сёстрами Авериными

Олимпийская чемпионка 2022 года в командных соревнованиях фигуристов Камила Валиева выложила в своём телеграм-канале новую фотографию. На снимке Валиева изображена с многократными чемпионками мира и Европы по художественной гимнастике Диной и Ариной Авериными.
Посмотреть фото можно в телеграм-канале Камилы Валиевой.
В сезоне-2021/2022 Валиева стала чемпионкой России и Европы, обновила мировые рекорды в короткой и произвольной программах, а также по сумме двух выступлений. На Олимпийских играх – 2022 в Пекине Валиева помогла сборной России выиграть командный турнир, после чего стало известно, что в декабре 2021 года она сдала положительный тест на допинг. Вручение олимпийского золота сборной России МОК отложил до окончания расследования.
Как российские фигуристки выглядели в детстве:
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