18-летняя Алёна Косторная оценила возможное поднятие возрастного ценза в фигурном катании

Чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании, россиянка Алёна Косторная прокомментировала предложение поднять возрастной ценз в фигурном катании, которое может быть принято летом 2022 года на заседании конгресса Международного союза конькобежцев (ISU). В настоящее время возрастной ценз составляет 15 лет, его могут поднять до 16, а затем и до 17 лет.

«Безусловно, для меня это будет большой плюс. Но я не вижу особой разницы между 16 и 15 годами. Если 17 лет — да, это весомая разница.

Туктамышева? Когда Лиза уже серьёзно стартовала, Аделия Петросян только родилась. Это максимально странно и выглядит, да и просто звучит», — приводит слова 18-летней Косторной ТАСС.

Как российские фигуристки выглядели в детстве: