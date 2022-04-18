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18-летняя Алёна Косторная оценила возможное поднятие возрастного ценза в фигурном катании

18-летняя Алёна Косторная оценила возможное поднятие возрастного ценза в фигурном катании
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Чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании, россиянка Алёна Косторная прокомментировала предложение поднять возрастной ценз в фигурном катании, которое может быть принято летом 2022 года на заседании конгресса Международного союза конькобежцев (ISU). В настоящее время возрастной ценз составляет 15 лет, его могут поднять до 16, а затем и до 17 лет.

«Безусловно, для меня это будет большой плюс. Но я не вижу особой разницы между 16 и 15 годами. Если 17 лет — да, это весомая разница.

Туктамышева? Когда Лиза уже серьёзно стартовала, Аделия Петросян только родилась. Это максимально странно и выглядит, да и просто звучит», — приводит слова 18-летней Косторной ТАСС.

Как российские фигуристки выглядели в детстве:

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