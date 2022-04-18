Александра Трусова объявила о намерении разучить пятерной прыжок

Серебряный призёр Олимпиады 2022 года в женском одиночном катании, россиянка Александра Трусова заявила, что хочет исполнить пятерной прыжок.

«Пятерные прыжки? Хочу, конечно, попробовать выучить. Если получится, то хочу сделать раньше всех. Не только среди женщин. Пятерные не пробовал ещё никто», — сказала Трусова в интервью YouTube-каналу Waction.

Также она рассказала, зачем решила вставить пять четверных прыжков в одну программу.

«Пять четверных я делала для того, чтобы выигрывать соревнования. Конечно, очень хотелось первой их сделать. Поэтому я добавляла и добавляла. Мне очень сложно на месте стоять. Мне нужно учить что-то новое, мне это нравится», — добавила Александра.

Как российские фигуристки выглядели в детстве: