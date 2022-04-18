Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Тренер Нэйтана Чена высказался об отстранении россиян от международных соревнований

Тренер Нэйтана Чена высказался об отстранении россиян от международных соревнований
Комментарии

Рафаэль Арутюнян, тренер олимпийского чемпиона 2022 года в мужском одиночном катании Нэйтана Чена, прокомментировал то, что российским фигуристам запрещено выступать в международных соревнованиях в соответствии с решением Международного союза конькобежцев (ISU).

«Ничего хорошего в отстранении нет. Независимо от того, из какой страны фигуристы. Задача национальных федераций и ISU заключается в том, чтобы дать спортсменам возможность соревноваться. Если на главном старте сезона нет претендентов на медали, это потеря.

Сейчас всё смешали в один коктейль, от которого остаётся неприятное послевкусие. Фигуристы должны иметь возможность соревноваться на самом высоком уровне. Это моя принципиальная позиция», — приводит слова Арутюняна «РИА Новости Спорт».

Как российские фигуристки выглядели в детстве:

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022