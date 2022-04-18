Тренер Нэйтана Чена высказался об отстранении россиян от международных соревнований

Рафаэль Арутюнян, тренер олимпийского чемпиона 2022 года в мужском одиночном катании Нэйтана Чена, прокомментировал то, что российским фигуристам запрещено выступать в международных соревнованиях в соответствии с решением Международного союза конькобежцев (ISU).
«Ничего хорошего в отстранении нет. Независимо от того, из какой страны фигуристы. Задача национальных федераций и ISU заключается в том, чтобы дать спортсменам возможность соревноваться. Если на главном старте сезона нет претендентов на медали, это потеря.
Сейчас всё смешали в один коктейль, от которого остаётся неприятное послевкусие. Фигуристы должны иметь возможность соревноваться на самом высоком уровне. Это моя принципиальная позиция», — приводит слова Арутюняна «РИА Новости Спорт».
Как российские фигуристки выглядели в детстве:
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