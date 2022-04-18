Евгения Медведева показала новые снимки с необычной фотосессии
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Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию, россиянка Евгения Медведева опубликовала в своём телеграм-канале новые кадры с необычной фотосессии. Спортсменка была одета в белый купальник, на её лицо и тело также нанесли белила. Ранее Медведева уже выкладывала подборку снимков с этой фотосессии.
Посмотреть фотографии можно в телеграм-канале Евгении Медведевой.
Евгения Медведева вернулась в группу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе в начале сезона-2020/2021, однако из-за травм до сих пор не участвовала в соревнованиях. Фигуристка выступает в ледовых шоу, работает на телевидении и получает высшее образование.
Как российские фигуристки выглядели в детстве:
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