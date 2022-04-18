Трусова рассказала о случае, после которого всегда надевает наушники перед своим прокатом

Серебряный призёр Олимпиады 2022 года в женском одиночном катании, россиянка Александра Трусова рассказала о случае на соревнованиях, который заставил её всегда надевать наушники до своего проката.

«Я надеваю наушники, чтобы не слышать оценки, чтобы не слышать реакцию зрителей. В общем, чтобы не слышать ничего, что могло бы помешать.

Был у меня случай, когда я вышла и услышала оценку предыдущей девочки, я катала последней, она была на три балла больше, чем мировой рекорд, мой. И сказали, что у неё уже только второе место. То есть первое место было ещё больше. Услышать, что столько баллов и это второе место… Ты такая… Я просто без всего катала», — сказала Трусова в интервью YouTube-каналу Waction.