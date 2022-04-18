Татьяна Тарасова высказалась о желании Александры Трусовой исполнить пятерной прыжок
Поделиться
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала намерение серебряного призёра Олимпиады 2022 года в женском одиночном катании, россиянки Александры Трусовой первой исполнить пятерной прыжок.
«Я за то, чтобы она откатала свою программу. А мы бы это увидели на соревнованиях, где она бы исполнила четверные прыжки. А то, что она учит сейчас… Пускай учит! Когда выучит — покажет», — приводит слова Тарасовой «Спорт-экспресс».
На Олимпийских играх в Пекине (Китай) 17-летняя Трусова стала первой фигуристкой в истории, которой удалось приземлить пять четверных прыжков в одной программе.
Также Трусова является бронзовым призёром чемпионата мира и двукратным бронзовым призёром чемпионата Европы.
Комментарии
- 18 апреля 2022
-
22:54
-
19:09
-
18:40
-
18:03
-
17:28
-
15:54
-
15:38
-
13:58
-
13:43
-
13:01
-
12:35
-
12:19
-
11:33
-
10:15
-
08:51
-
08:09
-
01:07
-
00:12
- 17 апреля 2022
-
23:20
-
22:14
-
19:54
-
19:08
-
18:37
-
18:16
-
17:35
-
16:55
-
16:43
-
15:30
-
15:04
-
14:42
-
13:44
-
13:42
-
13:18
-
13:09
-
13:00
Партнерский контент