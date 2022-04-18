Татьяна Тарасова высказалась о желании Александры Трусовой исполнить пятерной прыжок

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала намерение серебряного призёра Олимпиады 2022 года в женском одиночном катании, россиянки Александры Трусовой первой исполнить пятерной прыжок.

«Я за то, чтобы она откатала свою программу. А мы бы это увидели на соревнованиях, где она бы исполнила четверные прыжки. А то, что она учит сейчас… Пускай учит! Когда выучит — покажет», — приводит слова Тарасовой «Спорт-экспресс».

На Олимпийских играх в Пекине (Китай) 17-летняя Трусова стала первой фигуристкой в истории, которой удалось приземлить пять четверных прыжков в одной программе.

Также Трусова является бронзовым призёром чемпионата мира и двукратным бронзовым призёром чемпионата Европы.