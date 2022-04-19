Глеб Смолкин показал свежее фото с Дианой Дэвис
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Российский фигурист Глеб Смолкин, выступающий в танцах на льду с Дианой Дэвис, опубликовал новую запись в своих соцсетях. Спортсмен показал свежее фото с партнёршей.
Фото: из личного архива глеба смолкина
Диана Дэвис является дочерью заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе. В личном турнире Олимпийских игр в Пекине Дэвис и Смолкин заняли 14-е место. Российские фигуристы не смогли выступить на чемпионате мира, который прошёл в марте в Монпелье (Франция). Из-за санкций россиян отстранили от международных соревнований. Пока санкции носят бессрочный характер из-за военной спецоперации России. Аналогичные меры были приняты в отношении белорусских спортсменов.
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