Макар Игнатов отреагировал на слова Алексея Ягудина, назвавшего его секс-символом

Серебряный призёр чемпионата России в мужском одиночном катании Макар Игнатов прокомментировал слова олимпийского чемпиона 2002 года в том же виде Алексея Ягудина. Ранее Ягудин, представляя участников Кубка Первого канала в Саранске, назвал Игнатова секс-символом.

«Да как бы я на Лёшу Ягудина посмотрел, пытаясь сказать взглядом: «Ну хватит, ну не надо уже, ну хорош (смеётся)». Мне неловко. В первую очередь я спортсмен, и у меня никогда не было задачи стать секс-символом фигурного катания. Не то чтобы меня такие слова выбивали из колеи, но некомфортно», — приводит слова Игнатова «РИА Новости Спорт».

Также Игнатов прокомментировал резкую реакцию Александры Трусовой на поражение от Анны Щербаковой на ОИ.



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