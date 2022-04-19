«Очень травмоопасно». Призёр ЧР – о желании Трусовой прыгнуть пятерной прыжок

Бронзовый призёр чемпионата России-2009 Катарина Гербольдт прокомментировала желание серебряной медалистки Олимпиады в Пекине Александры Трусовой исполнить прыжок в пять оборотов.
«Желание, конечно, хорошее, но Саша не первая. Яркий пример – Юдзуру Ханю с его акселем в 4,5 оборота, который пока, к сожалению, остаётся безуспешным. Поэтому даже если пятерной прыжок и возможен, то очень сложен. Не знаю, насколько вообще разумно вставлять такой элемент в программу.
Я против многооборотных элементов, потому что это очень травмоопасно. Во-вторых, я всегда за зрелищность. К сожалению, с многооборотными прыжками уходит понятие самого фигурного катания. Получается, что мы просто гоняемся за элементами, потому что ни о какой целостности программы речи не идет», – приводит слова Гербольдт издание «Спорт день за днём».
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