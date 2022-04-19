«Родитель с палкой стоит, верещит». Алёна Косторная — о тренировках в группе Тутберидзе

Чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании Алёна Косторная рассказала в подкасте «Ход коньком» о том, как её мама присутствовала на тренировках. Фигуристка отметила, что в группе Этери Тутберидзе присутствие родителей на тренировках приветствуется.

«Разбирается ли у меня мама в фигурном катании? Это человек, который последние три года из-за борта мне кричал: «Это пятый флип-тулуп, а нужно десять!» Вот они сидят, тётя Катя Самсонова (мама Даниила Самсонова. — Прим. «Чемпионата») и моя мама, вот они вдвоём. Мы с Дэнчиком по борту проезжаем, и там постоянно какой-то крик: «Не то, не так!» А в принципе у Этери Георгиевны приветствуется, что родитель смотрит на тренировку своего ребёнка, потому что тренер скажет одно, ребёнок скажет другое, и не поймёшь, кто прав, кто виноват. А так родитель сам видит, что его ребёнок ничего не делает на тренировке, и из-за борта с палкой стоит, тебе что-нибудь верещит.

Можно ли у Этери Георгиевны смотреть тренировки родителям? Это не можно, а нужно. В какой-то момент была смешная ситуация, кто-то из родителей… Точнее, нет, я помню, кто, но не буду говорить. Человек катал программу, что-то там не шло — не шло, а мама имела неосторожность сидеть в телефоне. Выходит Даниил Маркович [Глейхенгауз]: «Вы видели, что она у вас сделала?» Она отвечает: «Честно, нет, я в телефоне сидела». И он: «А почему вы во время тренировки в телефоне сидите?» Это было так смешно», — рассказала Косторная в подкасте «Ход коньком».

Полная версия эксклюзивного интервью с Алёной Косторной выйдет на YouTube-канале Чемпионат.Подкаст сегодня, 19 апреля, в 18:00.

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