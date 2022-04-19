«Мне бы у тебя поучиться». Екатерина Боброва рассказала, за что уважает Алёну Косторную

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва рассказала в подкасте «Ход коньком», за что уважает чемпионку Европы 2020 года Алёну Косторную.

«Я очень уважаю тебя за то, что ты не боишься высказывать своё мнение. Это ответственность за свои слова, за свои поступки. Ты понимаешь, что ты живёшь этими поступками свою жизнь, не чужую, не за кого-то, не потому, что ты хочешь для всех быть удобной. Мы должны быть отважными, чтобы так делать, честно. Я так не могу, мне бы у тебя поучиться всему этому. Держись этого, Алёнка, правда. Я тебя всегда поддержу», — сказала Боброва в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».

Полная версия подкаста «Ход коньком» с Алёной Косторной выйдет на YouTube-канале Чемпионат.Подкаст сегодня, 19 апреля, в 18:00.

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