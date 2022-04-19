Алёна Косторная рассказала, комфортно ли ей работать с Буяновой после Тутберидзе

Чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании Алёна Косторная рассказала в подкасте «Ход коньком» о том, комфортно ли ей работать с Еленой Буяновой. Ранее Косторная занималась под руководством Этери Тутберидзе.
«Как мне сейчас в ЦСКА? Отлично. Тренировки каждый день, два раза в день. Бывают полувыходные, но это запланированная акция. Как атмосфера? Тренировочная, рабочая атмосфера. Всё как всегда.
Комфортно ли мне с Еленой Германовной? Я думаю, мы друг друга изучаем. Первые пару дней я вышла — и меня аж трясло, я боялась очень сильно. А сейчас я выхожу на тренировку — и я понимаю Елену Германовну. Мне очень комфортно, очень удобно. Я надеюсь, мы ещё лучше узнаем», — сказала Косторная в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».
Полная версия эксклюзивного интервью с Алёной Косторной выйдет на YouTube-канале Чемпионат.Подкаст сегодня, 19 апреля, в 18:00.
Загитова и Усачёва в четыре руки чешут собаку Трусовой:
- 19 апреля 2022
-
16:01
-
15:50
-
15:50
-
15:47
-
15:38
-
15:35
-
15:27
-
13:36
-
12:32
-
11:01
-
10:59
-
10:07
-
08:50
-
08:44
-
08:11
- 18 апреля 2022
-
22:54
-
19:09
-
18:40
-
18:03
-
17:28
-
15:54
-
15:38
-
13:58
-
13:43
-
13:01
-
12:35
-
12:19
-
11:33
-
10:15
-
08:51
-
08:09
-
01:07
-
00:12
- 17 апреля 2022
-
23:20
-
22:14