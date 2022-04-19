«Я тоже мечтаю получить «Оскар». Ягудин — о желании Трусовой исполнить пятерной прыжок

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин прокомментировал намерение серебряного призёра Олимпиады 2022 года в женском одиночном катании, россиянки Александры Трусовой первой исполнить пятерной прыжок.
«Верю ли я в пятерной прыжок? Да! Почему-то уверен, что его рано или поздно, но исполнят.
По поводу Саши Трусовой — не понимаю, зачем это ей. Хотя, как говорится, мечтать не вредно! Я тоже мечтаю получить «Оскар», например. Для начала хотелось бы видеть чисто откатанную произвольную программу с четверными прыжками, которыми она владеет, и нормальным катанием. Саше нужно исполнить и собрать их в произвольной программе. Когда всё будет выполнено, можно будет идти к пятерным.
В любом желании надо искать что-то рациональное, а в данном случае рациональности я не вижу», — сказал Ягудин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
Загитова и Усачёва в четыре руки чешут собаку Трусовой:
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