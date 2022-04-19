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Елена Вайцеховская объяснила, за счёт чего Трусова может исполнить пятерной прыжок

Елена Вайцеховская объяснила, за счёт чего Трусова может исполнить пятерной прыжок
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Олимпийская чемпионка 1976 года по прыжкам в воду, спортивная журналистка Елена Вайцеховская прокомментировала намерение серебряного призёра Олимпиады 2022 года в женском одиночном катании, россиянки Александры Трусовой первой исполнить пятерной прыжок.

«Сумеет ли? Вот это реально интересный вопрос. У Трусовой есть огромное преимущество перед всеми спортсменками, прыгающими или пытающимися прыгнуть четыре оборота: она очень сильна физически, и главное — у неё невероятно высока начальная скорость вращения. Та самая, которой не хватило Юдзуру Ханю для того, чтобы успешно скрутить четверной аксель. А именно она и определяет успех прыжка и его докрученность.

Самое замечательное, что это качество наличествует у Трусовой при почти взрослом теле. А это означает, что, если подойти к процессу грамотно и постепенно нарастить силу ног, выполнить пять оборотов может оказаться проще, чем это кажется сейчас», — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.

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