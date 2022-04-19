Косторная: считалось, что я развращаю всю группу Тутберидзе

Чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании Алёна Косторная рассказала, почему никогда не была первым номером в группе Этери Тутберидзе.



«Первым номером группы я не была никогда. Там сначала были одни девочки, потом помладше были девочки другие, но я никогда не была лидером группы. От меня убирали всегда маленьких детей, просто отодвигали их. Не знаю почему, но считалось, что я расхолаживаю группу, развращаю всю группу, и мне говорилось об этом неоднократно, якобы какими-то своими действиями. Возможно. Но это не то что я такая-сякая, просто у людей не хватало характера действовать своей головой. Она так делает, и я так хочу. Не то что я говорила: «Давай сделаем». Они просто сами шли не в том направлении. А у меня это не то направление… Могу и здесь чуть-чуть, могу и обратно. У меня нет жёсткой рамки. Это вот как спать в 11. Я могу и в час лечь. Мне не будет ничего плохого от этого. А кому-то это плохо. В таких ситуациях считалось, что я развращаю всю группу. Каждый человек должен думать своей головой. Если ты ведомый — это не моя проблема», — рассказала Косторная в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».