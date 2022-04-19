«Я не воспринимаю мужчину-тренера». Косторная — об уходе из «Ангелов Плющенко»

Чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании Алёна Косторная рассказала, почему перешла из «Ангелов Плющенко» в группу Этери Тутберидзе в марте 2021 года.



«Каким образом произошёл переход обратно к Тутберидзе? Интересная ситуация. Кто у меня был тренер? Марина Евгеньевна — женщина, Елена Вячеславовна — женщина, Этери Георгиевна — женщина. Я не воспринимаю мужчину-авторитета. Для меня это не авторитет. Я опираюсь больше на жизненный опыт, на какие-то познания, ещё что-то, а не на патриархат», — сказала Косторная в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».



«А какая разница: мужчина или женщина? Тренер — он и есть тренер», — возразил ей журналист Андрей Журанков.



«Нет. Нет, и всё. Я не знаю, как это работает. Для меня это неавторитетное мнение. Не знаю почему. Меня тренируют сильные и независимые женщины, которые сделали себя сами. И всегда меня учили ни от кого не зависеть. Шаблон «сильная и независимая» как-то хорошо осел. Не то что я не уважала тренеров, нет. И я как-то в один момент это хорошо поняла. Я думала, ну вдруг получится. Вдруг получится вернуть меня в эту обойму, из которой я вылетела частично по своей, частично не по своей воле. Ну была не была, если получится, вообще классно. Ну и как-то вот меня обратно взяли», — ответила Косторная.