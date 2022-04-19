Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Это маразм». Фигуристка Косторная рассказала, почему ненавидит аббревиатуру ТЩК

«Это маразм». Фигуристка Косторная рассказала, почему ненавидит аббревиатуру ТЩК
Комментарии

Чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании Алёна Косторная объяснила, почему ненавидит аббревиатуру ТЩК (Трусова, Щербакова, Косторная).

«Я ненавидела эту аббревиатуру. Потому что К последняя? Нет, не то что порядок букв. Мы личности. Мы очень разные. Настолько разные, что это нельзя в одну кучу лепить. Вообще никак. У нас разные увлечения, разные хобби, разные интересы, разная манера общения, вплоть до мышления. И как можно было в одну кучу слепить только потому, что мы вышли в один сезон. Это настолько узкомыслящий человек сделал… Это как ВУХ, ещё что-то. Я тоже не понимаю. Общаясь с тремя девочками, они настолько разные, насколько мы разные. И опять же лепить это всё только потому, что было ТЩК. Это маразм», — сказала Косторная в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022