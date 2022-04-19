«Это маразм». Фигуристка Косторная рассказала, почему ненавидит аббревиатуру ТЩК

Чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании Алёна Косторная объяснила, почему ненавидит аббревиатуру ТЩК (Трусова, Щербакова, Косторная).
«Я ненавидела эту аббревиатуру. Потому что К последняя? Нет, не то что порядок букв. Мы личности. Мы очень разные. Настолько разные, что это нельзя в одну кучу лепить. Вообще никак. У нас разные увлечения, разные хобби, разные интересы, разная манера общения, вплоть до мышления. И как можно было в одну кучу слепить только потому, что мы вышли в один сезон. Это настолько узкомыслящий человек сделал… Это как ВУХ, ещё что-то. Я тоже не понимаю. Общаясь с тремя девочками, они настолько разные, насколько мы разные. И опять же лепить это всё только потому, что было ТЩК. Это маразм», — сказала Косторная в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».
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