Плющенко: верю, что Трусова может исполнить пятерной
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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко прокомментировал слова Александры Трусовой о намерении исполнить прыжок в пять оборотов.
Трусова первой в истории приземлила пять четверных прыжков в одной программе на Олимпийских играх – 2022 в Пекине, однако это не помогло ей выиграть золотую медаль. По сумме двух программ её опередила Анна Щербакова. У Плющенко Трусова тренировалась в сезоне-2020/2021.
«Я верю, что Трусова может исполнить пятерной. Это возможно. Будем смотреть. Если у Саши получится, она станет ещё более великой фигуристкой», — приводит слова Плющенко Sport24.
17-летняя Трусова является серебряным призёром Олимпиады-2022, бронзовым призёром чемпионата мира — 2021.
Новость по темеАлександра Трусова объявила о намерении разучить пятерной прыжок
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