Плющенко: верю, что Трусова может исполнить пятерной

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко прокомментировал слова Александры Трусовой о намерении исполнить прыжок в пять оборотов.

Трусова первой в истории приземлила пять четверных прыжков в одной программе на Олимпийских играх – 2022 в Пекине, однако это не помогло ей выиграть золотую медаль. По сумме двух программ её опередила Анна Щербакова. У Плющенко Трусова тренировалась в сезоне-2020/2021.

«Я верю, что Трусова может исполнить пятерной. Это возможно. Будем смотреть. Если у Саши получится, она станет ещё более великой фигуристкой», — приводит слова Плющенко Sport24.

17-летняя Трусова является серебряным призёром Олимпиады-2022, бронзовым призёром чемпионата мира — 2021.