Роман Костомаров: если Трусова прыгнет пятерной, то будет героем

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров прокомментировал слова Александры Трусовой о намерении исполнить прыжок в пять оборотов.
Трусова первой в истории приземлила пять четверных прыжков в одной программе на Олимпийских играх – 2022 в Пекине, однако это не помогло ей выиграть золотую медаль. По сумме двух программ её опередила Анна Щербакова. У Плющенко Трусова тренировалась в сезоне-2020/2021.
«Я не знаю. Можно сказать, что я прыгну шестерной прыжок, а может, и семерной прыжок. Если она прыгнет пятерной, то будет героем. Я не скептически отношусь к её словам, но для начала ей нужно что-то сделать», — приводит слова Костомарова «Газета.Ru».
17-летняя Трусова является серебряным призёром Олимпиады-2022, бронзовым призёром чемпионата мира — 2021.
- 19 апреля 2022
-
21:24
-
21:01
-
20:30
-
20:18
-
20:15
-
19:45
-
19:15
-
18:45
-
18:15
-
17:16
-
16:01
-
15:50
-
15:50
-
15:47
-
15:38
-
15:35
-
15:27
-
13:36
-
12:32
-
11:01
-
10:59
-
10:07
-
08:50
-
08:44
-
08:11
- 18 апреля 2022
-
22:54
-
19:09
-
18:40
-
18:03
-
17:28
-
15:54
-
15:38
-
13:58
-
13:43
-
13:01