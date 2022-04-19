Роман Костомаров: если Трусова прыгнет пятерной, то будет героем

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров прокомментировал слова Александры Трусовой о намерении исполнить прыжок в пять оборотов.

Трусова первой в истории приземлила пять четверных прыжков в одной программе на Олимпийских играх – 2022 в Пекине, однако это не помогло ей выиграть золотую медаль. По сумме двух программ её опередила Анна Щербакова. У Плющенко Трусова тренировалась в сезоне-2020/2021.

«Я не знаю. Можно сказать, что я прыгну шестерной прыжок, а может, и семерной прыжок. Если она прыгнет пятерной, то будет героем. Я не скептически отношусь к её словам, но для начала ей нужно что-то сделать», — приводит слова Костомарова «Газета.Ru».

17-летняя Трусова является серебряным призёром Олимпиады-2022, бронзовым призёром чемпионата мира — 2021.