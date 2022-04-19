ISU объявил темы ритм-танца фигуристов на сезон-2022/2023
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Международный союз конькобежцев (ISU) объявил темы ритм-танца фигуристов на сезон-2022/2023. Темы меняются ежегодно.
Тема ритм-танца для взрослых фигуристов – латиноамериканские стили. Спортсменам предлагается выбрать не менее двух ритмов из сальсы, бачаты, меренге, мамбо, ча-ча-ча, румбы и самбы. При этом дорожка шагов должна исполняться в другом латиноамериканском стиле.
У юниоров одним из двух стилей должно обязательно стать танго, вторым – один из следующих танцевальных стилей: пасодобль, фламенко, испанский вальс, фанданго, болеро, хота, севильяна, милонга. Темп танго – 24 такта по четыре удара в минуту.
С сезона-2010/2011 ритм-танец в соревнованиях взрослых и юниоров заменил собой обязательный и оригинальный танец.
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