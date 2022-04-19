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Уткин раскритиковал Губерниева за сравнение фигуристки Трусовой с футболистом Соболевым

Уткин раскритиковал Губерниева за сравнение фигуристки Трусовой с футболистом Соболевым
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Известный спортивный журналист Василий Уткин раскритиковал коллегу Дмитрия Губерниева, поставившего в один ряд возможность фигуристки Александры Трусовой исполнить прыжок в пять оборотов и вероятность того, что футболист Александр Соболев забьёт пятьдесят четыре гола в РПЛ.

«Никак не могу согласиться с коллегой. Сравнение никуда не годится. При чём тут Соболев? Трусова прыгает лучше всех в мире. Пятерной от этого не становится ближе, но это не мечты заурядного старательного игрока.

Это как если бы Криштиану в расцвете сил сказал, что намерен забить сотню за календарный год. Примерно так, коллега. Конечно, фантастика. Но говорит об этом совершенно фантастическая девчонка, к тому же ищущая новый стимул для себя», — написал Уткин в своём телеграм-канале.

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