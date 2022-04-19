Варданян — об отстранении фигуристов из России: абсолютно не понимаю сложившуюся ситуацию

Спортивный директор Федерации фигурного катания Венгрии Гурген Варданян высказался об отстранении российских фигуристов от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

«Абсолютно не понимаю сложившуюся ситуацию. Я считаю, что спорт должен быть вне политики, и очень надеюсь, что в скором времени все люди, которые принимали решения, поймут, что так нельзя. Все люди, которые занимаются спортом, должны иметь право выступать на соревнованиях независимо от того, что происходит вокруг. В мире бывало много разных примеров, но никаких спортсменов почему-то не отстранили от участия.

Официального заявлении от Венгрии не было, но в каждой стране по-разному воспринимают, здесь совершенно неоднозначно приняли эту новость. Люди разные: кто-то радуется, кто-то не радуется, но в основном люди во всём мире понимают, что такое спорт, и не согласны с таким решением.

Многие иностранные спортсмены не хотят выступать против участников из России? Венгерские фигуристы с таким заявлением не выступали, и я думаю, что не будут выступать. Наши фигуристы очень хорошо знают, что такое спорт. Они не станут говорить такое ради достижения лучшего результата за счёт того, что другим спортсменам было больно.

Думаю, достаточно быстро снимут отстранения. В мире найдутся трезвые люди, которые смогут понять, что спорт вне политики, что спортсмены приносят радость болельщикам, и примут верные решения. От отстранения обе стороны потеряют очень многое. Зрители, которые хотели посмотреть фигурное катание высшего класса, потеряют зрелищность. И, конечно же, спортсмены потеряют многое, если они не будут выступать. Обоюдно потеряют обе стороны. Это очень плохо, так не может быть. Некоторые спортсмены, которым легче будет завоевать медали, порадуются, но если эта ситуация продлится, весь мир потеряет», — приводит слова Варданяна Metaratings.