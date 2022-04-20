«Я знала, что будет такая ситуация». Косторная — об уходе от Тутберидзе к Буяновой

Чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании Алёна Косторная поделилась подробностями своего перехода от Этери Тутберидзе к Елене Буяновой.



«Мне Этери Георгиевна озвучила решение, я звоню маме. Об этом решении я знала ещё, наверное, как только я руку сломала. Я знала, что будет такая ситуация, поэтому заранее продумала варианты «что будет, если». Я звоню маме и говорю: «Мама, всё свершилось». Она такая: «Отлично, думай, что ты будешь делать дальше». Наступил момент, когда мне дали полную свободу выбора. Мама такая: «Я тебя отговаривала переходить в «Ангелы Плющенко» тогда, ты меня не послушалась. Какая разница, ты всё равно меня не послушаешься. Тут ты будешь знать, что это полностью твоё решение, делай всё сама». Я такая: «Отлично». Полная ответственность с этого момента пошла», — рассказала Косторная в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».