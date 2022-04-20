Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Фигуристка Косторная рассказала, что работает с психологом

Фигуристка Косторная рассказала, что работает с психологом
Комментарии

Чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании Алёна Косторная рассказала, что работает с психологом. Также фигуристка отметила, что учится в двух институтах, в том числе, в Московском институте психоанализа.

«Работала ли я когда-нибудь с психологом? Да, я работала и сейчас работаю. Это минимум, потому что я учусь на психолога, я учусь в двух институтах: в РГУФК и Московском институте психоанализа.

Считаю ли я, что с психологом надо работать? Это обязательно. Нанять специалиста, и вот он с каждым пообщается, каждый будет чётко осознавать, что ему нужно, потому что это не тренерская работа — бегать за спортсменами по кругу по стартам, чтобы он лёг спать вовремя, чтобы он на шведском столе не наелся всего как минимум до старта. После уже ладно, это святое, отметить», — рассказала Косторная в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022