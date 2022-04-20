Фигуристка Косторная рассказала, почему не смотрела Олимпиаду-2022

Чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании Алёна Косторная рассказала, почему не смотрела Олимпиаду-2022 в Пекине.
Косторная из-за травмы руки пропустила чемпионат России, где проходил отбор а Олимпийские игры – 2022 в Пекин.
«Смотрела ли я Олимпиаду? Нет. Я посмотрела мальчиков, Марка, поболела за Аню, но это было уже после. Когда катали девочки, я была на квесте. У меня был квест между квестами. Я пошла на один, потом был 15-минутный перерыв, там надо было найти другой квест, я бежала с коньками за спиной, естественно, мы там не успели…» — рассказала Косторная в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».
«Ты это сделала специально, чтоб не смотреть?», — уточнил журналист Андрей Журанков.
«Нет. Я просто организовывала свой досуг», — сказала Алёна.
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