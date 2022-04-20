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Джонни Вейр одним эмодзи отреагировал на необычную фотосессию Евгении Медведевой

Джонни Вейр одним эмодзи отреагировал на необычную фотосессию Евгении Медведевой
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Чемпион мира 2001 года по фигурному катанию среди юниоров, трёхкратный чемпион США Джонни Вейр оставил комментарий под постом двукратной чемпионки мира в женском одиночном катании Евгении Медведевой в соцсетях. Медведева выложила снимки с необычной фотосессии, спортсменка была одета в белый купальник, на её лицо и тело также нанесли белила.

Вейр оставил в комментариях эмодзи с изображением снежинки.

Посмотреть фотографии можно в телеграм-канале Евгении Медведевой.

Евгения Медведева вернулась в группу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе в начале сезона-2020/2021, однако из-за травм до сих пор не участвовала в соревнованиях. Фигуристка выступает в ледовых шоу, работает на телевидении и получает высшее образование.

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