Джонни Вейр одним эмодзи отреагировал на необычную фотосессию Евгении Медведевой

Чемпион мира 2001 года по фигурному катанию среди юниоров, трёхкратный чемпион США Джонни Вейр оставил комментарий под постом двукратной чемпионки мира в женском одиночном катании Евгении Медведевой в соцсетях. Медведева выложила снимки с необычной фотосессии, спортсменка была одета в белый купальник, на её лицо и тело также нанесли белила.
Вейр оставил в комментариях эмодзи с изображением снежинки.
Посмотреть фотографии можно в телеграм-канале Евгении Медведевой.
Евгения Медведева вернулась в группу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе в начале сезона-2020/2021, однако из-за травм до сих пор не участвовала в соревнованиях. Фигуристка выступает в ледовых шоу, работает на телевидении и получает высшее образование.
Как российские фигуристки выглядели в детстве:
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