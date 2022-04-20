Татьяна Тарасова обратилась к Вячеславу Фетисову

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова обратилась к двукратному олимпийскому чемпиону по хоккею Вячеславу Фетисову. Она поздравила его с днём рождения. Сегодня, 20 апреля, Фетисову исполнилось 64 года.

«С днём рождения!» — написала Тарасова в своих соцсетях, прикрепив текст к фото с Фетисовым.

Фото: из личного архива татьяны тарасовой

Большую часть спортивной карьеры, длившейся с 1976 по 1998 год, Фетисов играл на позиции защитника в клубах ЦСКА, «Нью-Джерси Дэвилз» и «Детройт Ред Уингз». Он двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли (дважды в качестве игрока и один раз в качестве тренера). Является одним из шести членов символической сборной столетия Международной федерации хоккея (ИИХФ). Член «Тройного золотого клуба». Включён в Зал славы ИИХФ и в Зал хоккейной славы в Торонто.

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