Тренер объяснила, почему Степанова и Букин прибыли на ОИ в Пекин в последний момент

Тренер Ирина Жук объяснила, почему российский танцевальный дуэт Александра Степанова/Иван Букин не был на предолимпийском сборе в Красноярске, да и на сами Игры в Пекин фигуристы прилетели только последним из возможных рейсов.

«За неделю до предолимпийских сборов в Красноярске тест Саши на ковид показал положительный результат. Она почувствовала слабость. Дальше — череда положительных и отрицательных тестов. Это был сумасшедший дом. Без двух отрицательных тестов мы не могли вылететь в Пекин, мы буквально как на пороховой бочке сидели. Саша в изоляции, тренироваться невозможно. Переживали все, нервничали, но старались не паниковать. Все на Играх, а мы никак долететь туда не можем. Оказались там только 8 марта, а 12-го уже старт личного турнира. В Москве они в полную силу прокатались буквально полтора дня и полетели. Мы боролись до последнего, чтобы не оказаться без второй Олимпиады подряд. Молили бога. Но они должны были понять, что такое Олимпиада, что такое её дух. Да, она отличалась от всех других из-за массы ограничений, но это в данном случае совершенно неважно», — приводит слова Жук ТАСС.