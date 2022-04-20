Фигурист Марк Кондратюк прыгнул пятерной сальхов на удочке

Олимпийский чемпион в команде российский фигурист Марк Кондратюк на тренировке попробовал исполнить сальхов в пять оборотов на удочке. Видео размещено в соцсетях группы Светланы Соколовской.

Ранее, когда все обсуждали желание двукратного олимпийского чемпиона японца Юдзуру Ханю прыгнуть на Играх в Пекине аксель в 4,5 оборота, Кондратюк, ставший чемпионом России и Европы, сказал, что предпочтёт прыгнуть сальхов в пять оборотов. Ханю прыгнул четверной аксель на Олимпиаде, но неудачно – титул он не защитил. Теперь Кондратюк пробует покорить пятерной сальхов.

Отметим, что на днях серебряный призёр Олимпийских игр в женском одиночном катании Александра Трусова, исполнившая пять четверных в одной программе, поставила себе очередной целью первой прыгнуть пятерной прыжок.