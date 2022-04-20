Слуцкая отдала дочь в танцы на льду и доверила тренерам Степановой и Букина

Старшая дочь двукратного призёра Олимпийских игр в женском одиночном катании Ирины Слуцкой, 11-летняя Варвара, занимается танцами на льду в группе Ирины Жук и Александра Свинина, под чьим руководством тренируются двукратные чемпионы России Александра Степанова и Иван Букин.

«У нас целых пять новых пар. Совсем молодые. Все работают, все хотят, все очень мотивированы. И настолько все разные. Самая маленькая у нас — Варвара Слуцкая, ей 11 лет», — приводит слова Свинина ТАСС.

«Да, дочь Ирины Слуцкой. Сейчас ищем ей партнёра. Ирина привела к нам девочку, и она нам очень понравилась. Сейчас она в детской группе.

Похожа ли на маму? Очень, с характером. Характер Иры. 11 лет, и уже такой упёртый человечек. А ещё в юниорах у нас растет очень серьёзная пара Софья Леонтьева и Даниил Горелкин. Соня из Кирова, Даниил из Москвы, ему скоро 20 лет. Из-за пандемии они так и не попали ни на юниорский финал Гран-при, ни на мир. Но пара рослая, красивая, харизматичная. Следующий год они ещё будут в юниорах, где будут выступать, пока не знаем, но потом уже переходят во взрослые», — сказала Жук.