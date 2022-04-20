Алина Загитова показала нескромное фото в накинутом пиджаке
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Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании 19-летняя российская фигуристка Алина Загитова показала откровенное фото. В своём телеграм-канале Загитова опубликовала снимок в синем джинсовом пиджаке, небрежно накинутом на открытый чёрный лифчик, приоткрывающий грудь спортсменки.
Фото можно посмотреть в телеграм-канале Алины Загитовой.
Загитова приостановила карьеру в декабре 2019 года. На тот момент она выиграла все возможные соревнования: Олимпийские игры, чемпионаты мира и Европы, а также финал Гран-при. Алина учится на факультете журналистики, ведёт спортивные программы на телевидении, участвует в ледовых шоу. В настоящее время она выступает в шоу группы Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду».
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