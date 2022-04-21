«Ну бешеные». Константинова оценила фото Медведевой, Щербаковой, Усачёвой и Хромых в лифте

Российская фигуристка Станислава Константинова оставила комментарий под постом другой россиянки Дарьи Усачёвой в соцсетях. Усачёва показала фотографию в лифте, на снимке, помимо неё, присутствуют двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, олимпийская чемпионка Анна Щербакова и Майя Хромых. Фотография сделана в Минске (Беларусь), в преддверии шоу заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе, под руководством которой занимаются спортсменки.
«Ну бешеные», — написала Константинова в комментариях.
Фото: из личного архива дарьи усачевой
Вот что написали другие подписчики:
«Девчата — красотки!»
«Грозы фигурного катания».
«Банда, которую боялся весь мир. Сразу видно, кто тут главный».
Загитова и Усачёва в четыре руки чешут собаку Трусовой:
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