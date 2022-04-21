«Ну бешеные». Константинова оценила фото Медведевой, Щербаковой, Усачёвой и Хромых в лифте

Российская фигуристка Станислава Константинова оставила комментарий под постом другой россиянки Дарьи Усачёвой в соцсетях. Усачёва показала фотографию в лифте, на снимке, помимо неё, присутствуют двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, олимпийская чемпионка Анна Щербакова и Майя Хромых. Фотография сделана в Минске (Беларусь), в преддверии шоу заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе, под руководством которой занимаются спортсменки.

«Ну бешеные», — написала Константинова в комментариях.

Фото: из личного архива дарьи усачевой

Вот что написали другие подписчики:

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