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«Ну бешеные». Константинова оценила фото Медведевой, Щербаковой, Усачёвой и Хромых в лифте

«Ну бешеные». Константинова оценила фото Медведевой, Щербаковой, Усачёвой и Хромых в лифте
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Российская фигуристка Станислава Константинова оставила комментарий под постом другой россиянки Дарьи Усачёвой в соцсетях. Усачёва показала фотографию в лифте, на снимке, помимо неё, присутствуют двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, олимпийская чемпионка Анна Щербакова и Майя Хромых. Фотография сделана в Минске (Беларусь), в преддверии шоу заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе, под руководством которой занимаются спортсменки.

«Ну бешеные», — написала Константинова в комментариях.

Фото: из личного архива дарьи усачевой

Вот что написали другие подписчики:

«Девчата — красотки!»
«Грозы фигурного катания».
«Банда, которую боялся весь мир. Сразу видно, кто тут главный».

Плющенко и Рудковская хотят сделать шоу лучше, чем у Тутберидзе. Но в этом нет смысла Плющенко и Рудковская хотят сделать шоу лучше, чем у Тутберидзе. Но в этом нет смысла

Загитова и Усачёва в четыре руки чешут собаку Трусовой:

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