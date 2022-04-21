Татьяна Тарасова ответила Алёне Косторной на её слова о тренерах-мужчинах
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала слова чемпионки Европы 2020 года в женском одиночном катании Алёны Косторной о тренерах-мужчинах. Ранее 18-летняя Косторная заявила, что не воспринимает в качестве тренера мужчину.
«Я не согласна с мнением Алёны Косторной. При выборе тренера по фигурному катанию нужно учитывать профессиональные качества, а мужчина или женщина — вопрос второстепенный, не имеющий никаких факторов.
Не так важно, с каким тренером она сейчас, чтобы добиться высоких результатов, важнее её стремление и труд», — приводит слова Татьяны Тарасовой издание «РБК-Спорт».
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