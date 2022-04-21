Камила Валиева ответила на вопрос, ограничивает ли она себя в еде

Олимпийская чемпионка 2022 года в командных соревнованиях фигуристов Камила Валиева ответила на вопрос, трудно ли ей держать себя в форме и приходится ли ограничивать себя в еде.

«Думаю, большинству людей непросто держать себя в форме, так наш организм устроен. Да, ограничивать в еде себя приходится, но я не голодаю. Ем всё, но маленькими порциями. Очень люблю мороженое и шоколад», — приводит слова Валиевой Cosmopolitan.

Также она рассказала, как относится к тому, что ей всего 15, а её знает весь мир.

«Моё восприятие себя не изменилось. Я стараюсь быть скромной и вежливой. Успех не мешает мне в повседневной жизни. Наоборот, он мне очень сейчас помогает пережить непростые времена», — добавила Камила.

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