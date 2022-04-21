«За час до шоу». Щербакова и Трусова спят на матах перед стартом выступлений в Красноярске

Серебряный призёр Олимпийских игр в Пекине, российская фигуристка Александра Трусова выложила в своём телеграм-канале новую фотографию. На ней Трусова и олимпийская чемпионка Анна Щербакова запечатлены спящими на тренировочных матах перед стартом шоу «Чемпионы на льду» в Красноярске.

Отметим, что рядом с Трусовой спит также её собака, пудель Лана.

Фотография доступна в телеграм-канале Александры Трусовой.

Напомним, ранее сообщалось, что Анна Щербакова и Камила Валиева могут пропустить шоу в Красноярске, Самаре и Нижнем Новгороде из-за переноса даты официального награждения олимпийских чемпионов Игр в Пекине (Китай).

Шоу «Чемпионы на льду» пройдёт сегодня, 21 апреля, в Красноярске, 24 апреля — в Самаре и 26 апреля — в Нижнем Новгороде.

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