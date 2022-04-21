Ольга Бузова высказалась об откровенной фотосессии Евгении Медведевой
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Известная певица и телеведущая Ольга Бузова прокомментировала откровенную фотосессию двукратной чемпионки мира, российской фигуристки Евгении Медведевой для мужского журнала MAXIM.
«Женю Медведеву осудили за фотосессию, хотя о её заслугах мы почему-то не говорим. Мы не собирались на пресс-конференции и не говорили о заслугах наших спортсменов — это обидно», — передаёт слова Бузовой корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.
Евгения Медведева вернулась в группу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе в начале сезона-2020/2021, однако из-за травм до сих пор не участвовала в соревнованиях. Фигуристка выступает в ледовых шоу, работает на телевидении и получает высшее образование.
Фигуристки-чемпионки, закончившие слишком рано:
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