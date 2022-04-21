«Сильному человеку это никогда не мешает». Губерниев об откровенной фотосессии Медведевой

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев оценил необычную фотосессию двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой. Ранее Медведева выложила снимки с необычной фотосессии: спортсменка была одета в белый купальник, на её лицо и тело также нанесли белила.

«Пусть Медведева ходит и снимается. Сильному человеку это дело никогда не мешает. Если на хайп у тебя час, а 23 часа ты тратишь на тренировки и достижение результата, — это хорошо», — передаёт слова Губерниева корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.

Посмотреть фото можно в телеграм-канале Евгении Медведевой.

Евгения Медведева вернулась в группу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе в начале сезона-2020/2021, однако из-за травм до сих пор не участвовала в соревнованиях. Фигуристка выступает в ледовых шоу, работает на телевидении и получает высшее образование.

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