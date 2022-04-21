«Сильному человеку это никогда не мешает». Губерниев об откровенной фотосессии Медведевой

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев оценил необычную фотосессию двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой. Ранее Медведева выложила снимки с необычной фотосессии: спортсменка была одета в белый купальник, на её лицо и тело также нанесли белила.
«Пусть Медведева ходит и снимается. Сильному человеку это дело никогда не мешает. Если на хайп у тебя час, а 23 часа ты тратишь на тренировки и достижение результата, — это хорошо», — передаёт слова Губерниева корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.
Посмотреть фото можно в телеграм-канале Евгении Медведевой.
Евгения Медведева вернулась в группу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе в начале сезона-2020/2021, однако из-за травм до сих пор не участвовала в соревнованиях. Фигуристка выступает в ледовых шоу, работает на телевидении и получает высшее образование.
Алина Загитова и Дарья Усачёва в четыре руки чешут собаку Александры Трусовой:
- 21 апреля 2022
-
13:25
-
13:05
-
13:02
-
12:54
-
12:02
-
11:21
-
11:01
-
10:48
-
09:22
-
08:16
-
08:08
- 20 апреля 2022
-
21:48
-
20:35
-
20:20
-
19:56
-
18:52
-
17:50
-
16:04
-
14:49
-
12:11
-
11:05
-
10:36
-
10:20
-
10:05
-
09:05
-
08:21
-
08:05
- 19 апреля 2022
-
23:52
-
22:11
-
21:24
-
21:01
-
20:30
-
20:18
-
20:15
-
19:45