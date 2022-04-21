Камила Валиева: учусь и побеждать, и проигрывать

Олимпийская чемпионка в команде российская фигуристка Камила Валиева рассказала, важно ли побеждать в спорте.

«В спорте важно побеждать. Но победы могут быть разные. Занять первое место на соревнованиях — это победа над соперниками. Выучить новый элемент — это тоже победа. Но это победа над сложным элементом. Для кого-то победа — это выйти на лёд и перед зрителями откатать свою программу. Это победа над собой. Ещё может быть победа над обстоятельствами. Да много может быть вариантов. Спортом занимаются те, кто хочет побеждать.

Говорите, спортсмену важно уметь как выигрывать, так и проигрывать? У меня с этим точно так же, как и у всех других. Никто не рождается с умением побеждать и проигрывать. Все учатся этому. Я тоже учусь и побеждать, и проигрывать. А как это у меня получается — зрителям виднее, наверное», — приводит слова Валиевой Cosmopolitan.