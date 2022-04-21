Камила Валиева: стараюсь никого не напрягать своими переживаниями

Олимпийская чемпионка в команде, чемпионка Европы, российская фигуристка Камила Валиева рассказала, как долго восстанавливается после крупных соревнований.



«Всё зависит от того, как закончились соревнования. Если удалось хорошо выступить и победить, то и восстанавливаться не надо, настроение отличное, хочется дальше тренироваться и показывать хорошие результаты.

Если случилась неудача, то это сложно пережить, особенно если точно знаешь, что не жалела себя на тренировках, работала по полной.

Но переживаю этот момент внутри себя. Стараюсь никого не напрягать своими переживаниями. Знаю, что надо выходить на тренировки и работать. По-другому просто нельзя, не получится», — приводит слова Валиевой COSMOPOLITAN.